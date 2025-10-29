23:05 ()
Онлайн трансляции
Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Свернуть список

Кёльн - Бавария 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 21:45
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
29 Октября 2025 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
Кёльн
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Бавария, которое состоится 29 Октября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Оле Вернер
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
13.04.2024 Германия - Бундеслига 29-й тур Бавария2 : 0Кёльн
24.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Кёльн0 : 1Бавария
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Кёльн1 : 2Бавария
24.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Бавария1 : 1Кёльн
15.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Кёльн0 : 4Бавария
22.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 2Кёльн
17.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Кёльн3 : 2Бавария
27.02.2021 Германия - Бундеслига 23-й тур Бавария5 : 1Кёльн
31.10.2020 Германия - Бундеслига 6-й тур Кёльн1 : 2Бавария
16.02.2020 Германия - Бундеслига 22-й тур Кёльн1 : 4Бавария
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 1 : 0Кёльн
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Кёльн1 : 1
03.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 1Кёльн
28.09.2025 Германия — Бундеслига 5-й тур Кёльн1 : 2
20.09.2025 Германия — Бундеслига 4-й тур 3 : 1Кёльн
25.10.2025 Германия — Бундеслига 8-й тур 0 : 3Бавария
22.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур Бавария4 : 0
18.10.2025 Германия — Бундеслига 7-й тур Бавария2 : 1
04.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур 0 : 3Бавария
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур 1 : 5Бавария
Турнирная таблица
1-й раунд
Саарбрюккен
Магдебург
1 : 3
Зонненхоф Гроссаспах
Байер
0 : 4
Гютерсло
Унион
0 : 5
Арминия
Вердер
1 : 0
Пирмазенс
Гамбург
1 : 2 ДВ
Динамо Б
Бохум
1 : 3 ДВ
Балингер
Хайденхайм
0 : 5
Ганза Р
Хоффенхайм
0 : 4
Зандхаузен
РБ Лейпциг
2 : 4
Хемелинген
Вольфсбург
0 : 9
Иллертиссен
Нюрнберг
3 : 3 6 : 5
Айнтрахт Н
Санкт-Паули
0 : 0 2 : 3
Шпортфройнде
Фрайбург
0 : 2
Энерги
Ганновер-96
1 : 0
Любек
Дармштадт 98
1 : 2
Виктория 1904
Падерборн 07
1 : 3
Энгерс 07
Айнтрахт Ф
0 : 5
Айнтрахт 1949
Кайзерслаутерн
0 : 7
Локомотив Лейпциг
Шальке-04
0 : 1 ДВ
Мойзельвиц
Карлсруэ
0 : 5
Блау-Вайс Л
Гройтер Фюрт
0 : 2
Атлас Д
Боруссия М
2 : 3
Ян
Кёльн
1 : 2
Хомбург
Хольштайн
0 : 2
Галлешер
Аугсбург
0 : 2
Ульм 1846
Эльверсберг
0 : 1
Пройссен Мюнстер
Герта
0 : 0 3 : 5
Швайнфурт 05
Фортуна
2 : 4
Динамо Др
Майнц
0 : 1
Рот-Вайсс Эс
Боруссия Д
0 : 1
Айнтрахт Б
Штутгарт
4 : 4 7 : 8
Веен
Бавария
2 : 3
1/16 финала
Вольфсбург
Хольштайн
28.10
Герта
Эльверсберг
28.10
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
28.10
Хайденхайм
Гамбург
28.10
Санкт-Паули
Хоффенхайм
28.10
Аугсбург
Бохум
28.10
Энерги
РБ Лейпциг
28.10
Боруссия М
Карлсруэ
28.10
Падерборн 07
Байер
29.10
Майнц
Штутгарт
29.10
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн
29.10
Иллертиссен
Магдебург
29.10
Кёльн
Бавария
29.10
Фортуна
Фрайбург
29.10
Унион
Арминия
29.10
Дармштадт 98
Шальке-04
29.10

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close