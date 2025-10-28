Бывший президент «Барселоны» Гаспар резко раскритиковал Карвахаля

Дата публикации: 28-10-2025 21:07

Бывший президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Гаспар резко высказался в адрес капитана мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля. Причиной стала недавняя ссора Карвахаля с молодым нападающим каталонцев Ламином Ямалем, которая вызвала громкий резонанс среди болельщиков обоих клубов.

«Кто, чёрт возьми, такой Карвахаль? Когда-то он был хорошим футболистом, но теперь обо всём можно забыть. Мне не понятно, зачем Ламину вообще связываться с ним, если всё сказанное даже не относилось лично к нему?» — приводит слова Гаспара издание Sport.es.

Напомним, ранее Ламин Ямаль раскритиковал мадридскую команду, обвинив «Реал» в нечестной игре и постоянных жалобах. После победного матча «Реала» защитник Карвахаль громко отреагировал на критику юного соперника. Он жестом показал Ямалю, что тому лучше помолчать. Между игроками разгорелся конфликт, который вскоре перешел и в социальные сети — спортсмены отписались друг от друга, продемонстрировав личные разногласия и вне футбольного поля.

Подобные инциденты только подливают масла в огонь в извечной борьбе между «Реалом» и «Барселоной», придавая противостоянию новых эмоций и обсуждений среди фанатов.