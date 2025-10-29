Лорьян - ПСЖ 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 20:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
29 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - ПСЖ, которое состоится 29 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
ПСЖ
Париж
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|2
|зщ
|Игор Кариока
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|6
|пз
|Лоран Абергель
|17
|пз
|Жан-Виктор Макенго
|10
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Мохамед Бамба
|30
|вр
|Люка Шевалье
|5
|зщ
|Маркиньос
|51
|зщ
|Вильям Пачо
|25
|зщ
|Нуну Мендеш
|33
|пз
|Уоррен Заир-Эмери
|17
|пз
|Витинья
|19
|пз
|Ли Кан Ин
|24
|пз
|Сенни Маюлу
|29
|нп
|Брэдли Баркола
|49
|нп
|Ибрагим Мбайе
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Луис Энрике
История личных встреч
|24.04.2024
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 4
|12.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 3
|06.11.2022
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|03.04.2022
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|5 : 1
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 2
|16.12.2020
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|19.01.2020
|Кубок Франции
|1/16 финала
|0 : 1
|12.03.2017
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|03.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|27.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|3 : 1
|21.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 7
|17.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|3 : 3
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|01.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура Лиги 1: «Лорьян» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2