Вторник 28 октября
Среда 29 октября
Лорьян - ПСЖ 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 20:00
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
29 Октября 2025 года в 21:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Лорьян
ПСЖ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - ПСЖ, которое состоится 29 Октября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
38ШвейцарияврИвон Мвого
5Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
3ТунисзщМонтассар Тальби
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
2БразилиязщИгор Кариока
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
6ФранцияпзЛоран Абергель
17ФранцияпзЖан-Виктор Макенго
10ФранцияпзПабло Пажи
9Кот-д'ИвуарнпМохамед Бамба
30ФранцияврЛюка Шевалье
5Бразилиязщ Маркиньос
51ЭквадорзщВильям Пачо
25ПортугалиязщНуну Мендеш
33ФранцияпзУоррен Заир-Эмери
17Португалияпз Витинья
19Южная КореяпзЛи Кан Ин
24ФранцияпзСенни Маюлу
29ФранциянпБрэдли Баркола
49ФранциянпИбрагим Мбайе
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ИспанияЛуис Энрике
История личных встреч
24.04.2024Франция - Лига 129-й турЛорьян1 : 4ПСЖ
12.08.2023Франция - Лига 11-й турПСЖ0 : 0Лорьян
30.04.2023Франция - Лига 133-й турПСЖ1 : 3Лорьян
06.11.2022Франция - Лига 114-й турЛорьян1 : 2ПСЖ
03.04.2022Франция - Лига 130-й турПСЖ5 : 1Лорьян
22.12.2021Франция - Лига 119-й турЛорьян1 : 1ПСЖ
31.01.2021Франция - Лига 122-й турЛорьян3 : 2ПСЖ
16.12.2020Франция - Лига 115-й турПСЖ2 : 0Лорьян
19.01.2020Кубок Франции1/16 финалаЛорьян0 : 1ПСЖ
12.03.2017Франция - Лига 129-й турЛорьян1 : 2ПСЖ
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 0Лорьян
19.10.2025Франция — Лига 18-й турЛорьян3 : 3
03.10.2025Франция — Лига 17-й тур2 : 0Лорьян
27.09.2025Франция — Лига 16-й турЛорьян3 : 1
21.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 1Лорьян
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур0 : 3ПСЖ
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 7ПСЖ
17.10.2025Франция — Лига 18-й турПСЖ3 : 3
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур1 : 1ПСЖ
01.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й тур1 : 2ПСЖ
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура Лиги 1: «Лорьян» — «ПСЖ». Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

Отзывы и комментарии к матчу

