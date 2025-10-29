Марсель - Анже 29 Октября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Анже, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Анже
Анже
|1
|вр
|Херонимо Рульи
|62
|зщ
|Микаэль Мурильо
|28
|зщ
|Бенжамен Павар
|21
|зщ
|Найеф Агер
|33
|зщ
|Эмерсон
|17
|пз
|Мэттью О'Райли
|10
|пз
|Мэйсон Гринвуд
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|8
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|нп
|Игор Пайшао
|97
|нп
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|26
|зщ
|Флоран Анен
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|93
|пз
|Харис Белькебла
|6
|пз
|Луи Мутон
|10
|пз
|Химад Абделли
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
Главные тренеры
|Роберто де Дзерби
|Андреа Мальдера
|Александр Дюжо
История личных встреч
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
|04.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|3 : 1
|30.09.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
|04.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|5 : 2
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 1
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|21-й тур
|0 : 0
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 1
|22.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|6 : 2
|04.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|0 : 3
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|4 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|9
|19
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Лион
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Лилль
|9
|17
| 6
Лига конференций
|Монако
|9
|17
|7
|Страсбург
|9
|16
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Тулуза
|9
|13
|10
|Ренн
|9
|11
|11
|Париж
|9
|10
|12
|Брест
|9
|9
|13
|Нант
|9
|9
|14
|Гавр
|9
|9
|15
|Анже
|9
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Осер
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|9
|2