Марсель - Анже 29 Октября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-10-2025 22:05
Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
29 Октября 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция);
Марсель
Анже

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Анже, которое состоится 29 Октября 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Анже
Анже
1АргентинаврХеронимо Рульи
62ПанамазщМикаэль Мурильо
28ФранциязщБенжамен Павар
21МароккозщНайеф Агер
33Италиязщ Эмерсон
17ДанияпзМэттью О'Райли
10АнглияпзМэйсон Гринвуд
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
8АнглияпзЭйнджел Гомес
14БразилиянпИгор Пайшао
97ГабоннпПьер-Эмерик Обамеянг
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
26ФранциязщФлоран Анен
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
93АлжирпзХарис Белькебла
6ФранцияпзЛуи Мутон
10АлжирпзХимад Абделли
7МарокконпМохамед Амин Сбаи
11ФранциянпСидики Шериф
Главные тренеры
ИталияРоберто де Дзерби
ИталияАндреа Мальдера
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
09.02.2025Франция — Лига 121-й турАнже0 : 2Марсель
04.10.2024Франция — Лига 17-й турМарсель1 : 1Анже
14.05.2023Франция - Лига 135-й турМарсель3 : 1Анже
30.09.2022Франция - Лига 19-й турАнже0 : 3Марсель
04.02.2022Франция - Лига 123-й турМарсель5 : 2Анже
22.09.2021Франция - Лига 17-й турАнже0 : 0Марсель
16.05.2021Франция - Лига 137-й турМарсель3 : 2Анже
23.12.2020Франция - Лига 117-й турАнже2 : 1Марсель
25.01.2020Франция - Лига 121-й турМарсель0 : 0Анже
03.12.2019Франция - Лига 116-й турАнже0 : 2Марсель
25.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 1Марсель
22.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й тур2 : 1Марсель
18.10.2025Франция — Лига 18-й турМарсель6 : 2
04.10.2025Франция — Лига 17-й тур0 : 3Марсель
30.09.2025Лига чемпионовОбщий этап. 2-й турМарсель4 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й турАнже2 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й турАнже1 : 1
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур5 : 0Анже
28.09.2025Франция — Лига 16-й турАнже0 : 2
19.09.2025Франция — Лига 15-й тур1 : 0Анже
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Ланс919
3
Лига чемпионов
Марсель918
4
Лига чемпионов
Лион918
5
Лига Европы
Лилль917
6
Лига конференций
Монако917
7 Страсбург916
8 Ницца914
9 Тулуза913
10 Ренн911
11 Париж910
12 Брест99
13 Нант99
14 Гавр99
15 Анже99
16
Стыковая зона
Лорьян98
17
Зона вылета
Осер97
18
Зона вылета
Метц92

