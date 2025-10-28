23:03 ()
ПСЖ готов подписать контракт с защитником, который может стать конкурентом Забарного

28-10-2025 21:11

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, ПСЖ планирует до конца текущего года официально объявить о подписании нового долгосрочного контракта с центральным защитником Вильяном Пачо.

Клуб намерен таким образом отметить достойные выступления футболиста и показать доверие, продлив с ним соглашение сроком на пять лет. Обе стороны уже согласовали основные условия сделки, сейчас остаются лишь мелкие детали, которые предстоит уладить в ближайшее время.

24-летний Пачо, который активно конкурирует на позиции с украинским защитником Ильей Забарным, в этом сезоне провел 15 официальных матчей, отметившись одним забитым голом, что свидетельствует о его значительном вкладе в оборону команды.

Этот эквадорский футболист стал ключевым игроком основной обоймы ПСЖ, начиная с прошлого сезона, прочно закрепившись в составе и демонстрируя стабильный уровень игры на высоком уровне.

