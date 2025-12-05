Президент США Дональд Трамп получил Премию мира FIFA

Дата публикации: 05-12-2025 21:03

На церемонии жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года Президенту США Дональду Трампу была вручена уникальная награда - Премия мира от Международной федерации футбола (ФИФА). Эта престижная премия была учреждена совсем недавно, в ноябре 2025 года, и Трамп стал её первым лауреатом в истории организации. Его отметили за вклад в развитие футбола в Северной Америке и за содействие сотрудничеству между странами-организаторами турнира.

Напомним, что мировое первенство 2026 года впервые пройдёт сразу в трёх странах - США, Канаде и Мексике. Такое решение стало историческим, ведь ранее чемпионаты мира принимало максимум две страны одновременно. В турнире примут участие 48 национальных команд, что станет рекордом за всю историю проведения мундиалей. Игры пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года, а ожидаемое событие объединяет миллионы болельщиков по всему миру и обещает множество интересных матчей и незабываемых моментов.

На текущий момент действующим чемпионом мира остаётся сборная Аргентины, которая завоевала титул в 2022 году. В финальном матче мирового первенства аргентинцы встретились с национальной командой Франции. Игра выдалась захватывающей: основное время завершилось впечатляющей ничьей 3:3, а в решающей серии пенальти сильнее оказалась команда из Южной Америки. Таким образом, Аргентина подтвердила свой статус одного из сильнейших коллективов современности.

Награждение Дональда Трампа премией ФИФА стало важным событием, символизирующим стремление к миру и единству в международном спорте. Организаторы отметили, что подобные премии способствуют популяризации футбола, а также укрепляют сотрудничество и взаимопонимание между различными государствами, принимающими участие в чемпионате мира.