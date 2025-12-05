Энрике высказался о шансах «ПСЖ» в нынешнем сезоне чемпионата

Дата публикации: 05-12-2025 21:04

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился своим мнением о перспективах парижской команды в текущем сезоне чемпионата Франции по футболу Лига 1. Наставник отметил, что команда демонстрирует стабильность и полностью соответствует заложенному менталитету клуба.

«Я считаю, что у нас очень стабильная команда, которая отлично отражает наш командный дух и философию. Турнир в этом сезоне стал значительно интереснее и мотивирует нас, ведь на высоком уровне выступают такие соперники, как Ланс, Ренн, Марсель, Лион, Страсбург, Монако и другие клубы. Это дает игрокам дополнительный стимул совершенствоваться. Я всегда обращаюсь к своим игрокам и вижу в них уверенность в себе и в общих целях, которых мы хотим достичь в этой лиге. Пока что есть команда, которая набрала очко больше, чем мы - поэтому ПСЖ заслуженно располагается сейчас на втором месте в таблице, - сказал Энрике.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым сезоном на данном этапе у парижан на четыре очка меньше, однако важно учитывать и кадровые сложности, появившиеся из-за травм. Несмотря на эти трудности, по мнению тренера, ПСЖ проводит сильный сезон и показывает качественный футбол. «С учетом всех обстоятельств, я считаю, что команда показывает отличный результат в лиге», - добавил Энрике в интервью, которое приводит официальный сайт клуба.

Напомним, что после 14 туров чемпионата Франции ПСЖ занимает второе место в турнирной таблице, набрав 30 очков. Лидером на данный момент остается Ланс, у которого 31 балл. Борьба за первое место обещает быть напряженной до самого конца сезона.