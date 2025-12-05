Родри может пропустить матч Лиги чемпионов против «Реала» за «Манчестер Сити»

Дата публикации: 05-12-2025 21:08

Испанский полузащитник Родри, выступающий за «Манчестер Сити», может не принять участия в поединке 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с мадридским «Реалом». Об этом сообщают испанские СМИ, в частности, издание Sport.es. Напомним, игра запланирована на 10 декабря и пройдет в столице Испании, что придаёт ей дополнительную интригу для болельщиков обеих команд.

Ранее Родри уже отсутствовал в составе «горожан» в 14-м туре английской Премьер-лиги против «Фулхэма», где «Манчестер Сити» одержал волевую победу со счетом 5:4. Причиной пропуска стало повреждение подколенного сухожилия. Главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола в интервью пресс-службе отметил, что Родри также пропустит встречу с «Сандерлендом», которая состоится 6 декабря — здоровье игрока остаётся под вопросом, и штаб не спешит рисковать его полноценным возвращением на поле.

В этом сезоне обладатель «Золотого мяча» 2024 года принял участие в восьми матчах за свой клуб во всех соревнованиях, но пока не отличился набранными очками — голами или результативными передачами. Некоторое время назад Родри также проходил длительное восстановление после серьёзной травмы крестообразной связки колена. Его возможное отсутствие станет ощутимой потерей для «Манчестер Сити» в одном из ключевых матчей Лиги чемпионов.