Роналду собирается пропустить второй матч подряд за «Аль-Наср»

Дата публикации: 04-02-2026 21:08

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду собирается пропустить уже второй матч подряд в составе своего клуба. Главной причиной такого решения стали нерешённые вопросы, связанные с руководством команды со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации ESPN, футболист ждёт чётких гарантий по поводу изменений в системе управления клубом. Если в ближайшее время никаких официальных обещаний не поступит, Роналду намерен в июне запросить трансфер и, возможно, покинуть «Аль-Наср».

6 февраля, в пятницу, «Аль-Наср» должен был сыграть с «Аль-Иттихадом», однако Роналду может снова не появиться на поле. Напомним, в прошлом туре чемпионата Саудовской Аравии звёздный португалец уже не принял участия в матче против «Эр-Рияда», который закончился минимальной победой 1:0 для его команды. После этой встречи он также не выходил на тренировку, что лишь усилило слухи о его недовольстве ситуацией в клубе.

Ранее Роналду открыто выражал своё беспокойство из-за политики PIF по отношению к «Аль-Насру». По его мнению, вмешательство фонда мешает команде полноценно конкурировать за золотые медали местного чемпионата - особенно если сравнивать с более успешными соперниками, такими как «Аль-Хиляль». Футболист опасается, что без обновлений в руководстве у его нынешней команды нет реальных шансов на завоевание титула.

Также стало известно, что нападающий рассматривает переход в другую лигу. В числе возможных вариантов обсуждается продолжение карьеры в МЛС или возвращение в один из европейских клубов летом. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Роналду выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хиляль» - он считал, что это усилит главного конкурента и только ослабит позиции «Аль-Насра» в борьбе за трофеи и престиж.

Таким образом, ситуация вокруг Криштиану Роналду и его будущего в «Аль-Насре» остаётся крайне неопределённой. Болельщики с тревогой ожидают новостей о переговорах с PIF и надеются на положительное разрешение конфликта, который может повлиять не только на результаты команды, но и на всю футбольную атмосферу чемпионата Саудовской Аравии.