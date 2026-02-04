«Вест Хэм Юнайтед» отказался заключить контракт с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед»

04:38 ()
Футбольный клуб "Вест Хэм Юнайтед" отказался от возможности подписания бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси Лингарда. Как сообщает talkSPORT, руководство лондонской команды приняло решение не заключать контракт с опытным хавбеком, отдав предпочтение другому игроку - Адама Траоре, который на данный момент выглядит более подходящим вариантом для усиления состава.

Согласно информации источника, не только "Вест Хэм", но и ряд других клубов английской Премьер-лиги не заинтересованы в приглашении Лингарда, несмотря на его опыт выступлений на высоком уровне. В то же время сам футболист продолжает поиски нового клуба и не исключает вариант продолжения своей карьеры за пределами Европы. Это связано с тем, что в некоторых зарубежных лигах трансферные окна для переходов всё ещё открыты, и у Джесси сохраняются шансы найти новую команду.

На сегодняшний день Джесси Лингард остаётся свободным агентом. Его последним клубом был "Сеул", за который он выступал в сезонах 2024-2025 годов. В составе южнокорейской команды он провёл 67 матчей, отметившись 19 забитыми мячами и 10 результативными передачами, что подтверждает его стабильный игровой уровень. Теперь футболист рассматривает предложения из разных частей света, надеясь продолжить профессиональную карьеру.

