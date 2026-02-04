«Интер» получил штраф в €50 тысяч из-за поведения болельщиков на матче с «Кремонезе»

Дата публикации: 04-02-2026 21:11

Футбольный клуб "Интер" понёс финансовое наказание в размере 50 тысяч евро за инцидент, который произошёл во время матча 23-го тура чемпионата Италии против "Кремонезе". Встреча закончилась победой миланского коллектива со счётом 2:0, однако инцидент на трибунах отвлёк внимание болельщиков и спортивного сообщества от самой игры. По информации издания La Gazzetta dello Sport, причиной штрафа стали действия болельщиков "Интера", которые применили пиротехнические средства во время матча.

В частности, фанаты миланского клуба бросили петарду в голкипера "Кремонезе" Эмиля Аудеро. Это привело к травме ноги у 29-летнего вратаря, а также временной потере слуха на правое ухо из-за громкого взрыва. Судья был вынужден временно приостановить игру для оказания медицинской помощи пострадавшему и обеспечения безопасности остальных участников матча. Инцидент стал поводом для тщательного разбирательства со стороны дисциплинарного комитета Серии А.

Спортивное руководство лиги вынесло жёсткое решение - "Интер" оштрафовали не только за применение болельщиками пиротехники, включая дымовые шашки и петарды, но и за то, что эти предметы оказали прямое воздействие на игрока другой команды. Действия фанатов вызвали не только повреждение футболиста, но и угрозу для здоровья всех присутствующих на поле. Кроме того, федерация учла слаженные действия сотрудников клуба "Интер", которые помогли в установлении нарушителей и приняли меры по предотвращению подобных инцидентов как в ходе матча, так и после его завершения. Любителям "Интера" теперь запрещено посещать три ближайшие выездные игры команды в рамках Серии А. Решение комиссии направлено на предотвращение подобных событий в будущем и обеспечение безопасности всех участников футбольных матчей.