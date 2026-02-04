«Тоттенхэм» пообещал активно действовать на летнем трансферном рынке

Дата публикации: 04-02-2026 21:14

Технический директор «Тоттенхэм Хотспур» Йохан Ланге поделился своими мыслями относительно деятельности клуба на предстоящем летнем трансферном рынке. По его словам, летний трансферный период - это уникальное время, когда значительная часть футболистов меняет клубы, а сам «Тоттенхэм» готов проявить амбиции и поработать над усилением состава.

«Летнее трансферное окно - это период, когда восемь или девять из десяти игроков по всему миру могут сменить команду. Для нас это возможность реализовать наши амбициозные планы по усилению состава. Мы тщательно подготовились к этому этапу, уже определили позиции, которые требуют усиления, и знаем, на каких футболистов будем делать акцент. Конечно, мы рассматривали возможность подписания одного-двух новых игроков ещё зимой, однако по ряду причин осуществить это оказалось невозможно. Тем не менее, процесс анализа и планирования не останавливается - и все наши действия направлены на то, чтобы стать сильнее в новом сезоне.

Сейчас мы с энтузиазмом ждем лета, но в то же время полностью сфокусированы на оставшейся части текущего сезона. Перед нами стоят серьёзные задачи - в частности, успешные выступления в Лиге чемпионов и стремление занять максимальную позицию в Премьер-лиге. Все наши планы уже в работе, и мы внимательно отслеживаем ситуацию на рынке, чтобы действовать максимально эффективно, когда откроется следующее трансферное окно», - приводит слова Ланге официальный сайт «шпор».

Таким образом, болельщикам «Тоттенхэма» можно рассчитывать на интересные изменения и усиления команды в ближайшем будущем. Клуб настроен решительно, чтобы поднять спортивные результаты на новый уровень, выйти на борьбу за титулы и радовать своих поклонников качественной игрой.