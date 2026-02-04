Каземиро может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси» летом 2026 года

Дата публикации: 04-02-2026 21:15

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро может продолжить свою карьеру в клубе "Лос-Анджелес Гэлакси" после завершения контракта с "красными дьяволами". Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным источника, бразильский футболист планирует принять решение о своём будущем после окончания текущего сезона, чтобы тщательно рассмотреть все возможные предложения и варианты развития карьеры. Напомним, что "Манчестер Юнайтед" официально сообщил о том, что Каземиро покинет команду по окончании сезона 2025/2026. Таким образом, одним из вероятных направлений для опытного хавбека может стать МЛС - интерес к Каземиро проявляет один из самых известных американских клубов "Лос-Анджелес Гэлакси".

Каземиро присоединился к "Манчестер Юнайтед" летом 2022 года, перейдя из мадридского "Реала". В составе "красных дьяволов" он успел провести 148 матчей во всех турнирах, отметившись 22 забитыми голами и 14 результативными передачами. По данным специализированного ресурса Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего полузащитника на данный момент составляет 8 миллионов евро. Переход в МЛС может стать новым этапом в карьере Каземиро и помочь ему попробовать себя в американском чемпионате после успешных сезонов в Европе.