Канте получит более €40 млн за неполные три сезона в «Фенербахче»

Дата публикации: 04-02-2026 21:16

Появились подробности контракта французского полузащитника Н'Голо Канте с турецким клубом «Фенербахче». Недавно Канте покинул саудовский «Аль-Иттихад» и стал игроком стамбульской команды в зимнее трансферное окно этого сезона. По информации издания Sports Digitale, опубликованной в соцсети X, известный хавбек за время своего пребывания в турецком клубе заработает более 40 миллионов евро. Эти средства французский футболист получит за два с половиной года в составе «Фенербахче», что делает его одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Согласно данным источника, при подписании контракта Канте получил значительный подписной бонус в размере 14,4 миллиона евро. За оставшуюся часть сезона 2025/2026 полузащитнику выплатят 5,5 миллиона евро. В двух следующих сезонах размер его зарплаты увеличится до 11 миллионов евро за каждый год. Таким образом, суммарный доход игрока в турецкой команде составит 41,9 миллиона евро, что подтверждает статус Канте как одного из ведущих игроков современного футбола.

Напомним, до своего трансфера в Саудовскую Аравию Н'Голо Канте защищал цвета лондонского «Челси», с которым выиграл множество трофеев, включая титул чемпиона Англии и Лигу чемпионов. Теперь французский полузащитник начнет новый этап своей карьеры, выступая за «Фенербахче» и укрепляя центр поля турецкой команды.