Президент "Барселоны" Лапорта убеждён, что "Камп Ноу" станет ведущим стадионом Европы

Дата публикации: 04-02-2026 21:17

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился своими впечатлениями и ожиданиями относительно модернизации знаменитого стадиона «Камп Ноу». Напомним, что реконструкция началась в 2023 году и пока еще продолжается. Однако уже с ноября этого года на обновленной арене снова проходят матчи, что стало важным событием для болельщиков и клуба.

«Мы испытываем огромную гордость за наш новый стадион. Уверен, что это будет не только лучший стадион в Европе, но и крупнейший, ведь его вместимость составит почти 105 000 зрителей. Здесь болельщиков ждут современные условия, безопасность и комфорт. Мы также делаем ставку на его коммерческую привлекательность, чтобы привлекать мировые события. Мы бы очень хотели принять у себя крупные европейские финалы, в том числе финал Лиги чемпионов 2029 года. Кроме того, если финал чемпионата мира 2030 года пройдёт на «Камп Ноу», это будет великолепным достижением для нас и показатель того, что стадион заслужил статус лучшего в мире», - приводит слова Лапорты Sport.es.

Руководство «Барселоны» надеется, что после окончания реконструкции «Камп Ноу» станет не только гордостью города, но и одним из главных футбольных центров Европы, где будут проходить наиболее значимые матчи и события мирового уровня.