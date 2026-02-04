Эракович арендован «Црвеной Звездой» у «Зенита»

Дата публикации: 04-02-2026 21:19

Защитник Страхиня Эракович официально перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Црвену Звезду». О подтверждении этой сделки сообщил официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение между клубами предполагает, что футболист будет выступать за сербский клуб до завершения текущего сезона. После окончания аренды игрок вернётся в распоряжение «Зенита», который остаётся владельцем его контракта.

Стоит напомнить, что Страхиня Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». С 2010 по 2023 год он прошёл разные этапы становления в структуре этого клуба и многократно защищал его цвета на внутренней арене и в еврокубках. В 2023 году он перебрался в российский «Зенит», где успел провести несколько важных матчей, показав высокий уровень мастерства и сыграв значимую роль в защите команды.

Трудовой договор сербского футболиста с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Эраковича составляет около 7,5 миллионов евро. Ожидается, что после завершения аренды игрок сможет ещё больше проявить себя как в России, так и за её пределами, а возвращение в родной клуб поможет ему получать больше игровой практики и укрепить свои позиции в основной сборной Сербии.