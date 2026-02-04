В Саудовской Аравии разместили шутливые объявления о розыске Криштиану Роналду

Дата публикации: 04-02-2026 21:25

На улицах различных городов Саудовской Аравии недавно были замечены необычные и ироничные объявления о пропаже португальского нападающего Аль-Насра Криштиану Роналду. Как передаёт издание The Touchline в социальной сети X, на этих плакатах размещена фотография спортсмена, а сопровождающий текст сообщает, что на снимке изображён "40-летний мужчина, который вынужден безутешно плакать, пока его ищет семья". Эта публикация быстро привлекла внимание в социальных сетях и вызвала бурную реакцию у болельщиков, многие из которых отнеслись к ситуации с юмором, а другие выразили обеспокоенность состоянием знаменитого футболиста.

Стоит напомнить, что до этого Криштиану Роналду якобы рассматривал возможность досрочного расторжения своего соглашения с клубом из-за разочарования результатами команды. Португалец представляет Аль-Наср с 2023 года, а действующий контракт нападающего рассчитан до 2027 года.

Согласно информации популярного ресурса Transfermarkt, рыночная стоимость звёздного форварда на данный момент составляет 12 миллионов евро.