«Аякс» объявил о тяжёлой травме Александра Зинченко и предстоящей операции

Дата публикации: 17-02-2026 01:56

«Аякс» на своём официальном сайте разместил заявление, в котором сообщил о серьёзной травме защитника Александра Зинченко. Украинский футболист получил повреждение в прошедшие выходные и был вынужден покинуть поле в начале матча против «Фортуны». Медицинское обследование показало серьёзное повреждение колена, которое требует хирургического вмешательства. Операция по восстановлению уже запланирована на ближайшее время. Точные сроки реабилитации 29-летнего защитника «Аякса» пока не раскрываются. В официальном заявлении подчёркивается, что период восстановления будет длительным, и сезон для Зинченко можно считать завершённым.

Известный инсайдер Фабрицио Романо предполагает, что лечение и реабилитация футболиста могут занять не менее шести-семи месяцев.

Напомним, что 1 февраля Зинченко присоединился к «Аяксу» на правах аренды. Ранее появлялась информация, что голландский клуб выплатит лондонскому «Арсеналу» около €1,5 млн плюс бонусы, привязанные к выступлениям игрока в Лиге чемпионов. В текущем сезоне защитник защищал цвета «Ноттингем Форест» также на условиях аренды: он провёл 10 матчей, однако результативными действиями не отметился. Ранее в карьере Зинченко были такие клубы, как «Манчестер Сити», «Уфа» и ПСВ.

В 2022 году украинский футболист перешёл в «Арсенал». За время выступлений за «канониров» он провёл 91 игру во всех турнирах и забил три гола.