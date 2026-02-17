Принявший участие в матче сборной Англии U15 сын Тьяго Силвы дебютировал в команде

Дата публикации: 17-02-2026 01:56

Футболист Яго Силва, сын бывшего защитника сборной Бразилии Тьяго Силвы, недавно дебютировал за национальную команду Англии в возрастной категории до 15 лет. Об этом событии сообщает издание Tribal Football.

Несмотря на то, что Яго мог выступать за сборную Бразилии, он принял решение играть за сборную Англии, получившей прозвище «трёх львов». Яго и его младший брат Исаго проживают в Лондоне и проходят подготовку в академии клуба «Челси», за который ранее выступал их отец. В своей первой игре за английскую национальную команду U15 Яго Силва помог своей команде одержать уверенную победу над сборной Кипра со счётом 3:0.

Тьяго Силва, отец Яго, в составе лондонского клуба достиг значительных успехов, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, что сделало его одной из легенд клуба.

Выбор Яго играть за Англию свидетельствует о его желании продолжить футбольную карьеру в стране, где он и его семья уже давно обосновались. Его дебютная игра показала потенциальные возможности молодого игрока и вызвала интерес со стороны специалистов и болельщиков. Семья Силва продолжает поддерживать прочную связь с футбольным миром, а академия «Челси» предоставляет идеальную базу для развития их талантов.