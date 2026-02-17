05:15 ()
Луганская «Заря» оформлена для выступления во Второй лиге России

Дата публикации: 17-02-2026 01:57

 

Президент луганской "Зари" Араик Асатрян сообщил, что клуб успешно получил лицензию для участия во Второй лиге. Команда выступит в зоне "Юг" дивизиона "Б", что открывает новые возможности для регионального футбола.

"Этот шаг является историческим для нашего региона — мы получили профессиональный статус и теперь будем участвовать в официальных соревнованиях высшего уровня. Домашние матчи команда будет проводить на стадионе в хуторе Абрамовка. Для удобства болельщиков организуем автобусные перевозки — на последних матчах в Третьей лиге у нас приезжали по пять-шесть автобусов фанатов," — отметил Асатрян.

Президент клуба также выразил надежду на скорое возвращение домашних встреч на родной стадион "Авангард", где в 1972 году "Заря" выиграла чемпионат Советского Союза. "Мы с нетерпением ждём момента, когда сможем снова играть в родных стенах," — добавил он в эфире "Матч ТВ".

Кроме "Зари", в текущем сезоне во Второй лиге заявлены также команды "Севастополь" и ялтинский "Рубин", что повышает конкуренцию и престиж дивизиона.

