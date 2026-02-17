После инцидента в матче с «Ювентусом» Бастони подвергся угрозам и оскорблениям

Дата публикации: 17-02-2026 01:58

Защитник «Интера» Алессандро Бастони стал целью угроз и оскорблений после скандального инцидента в матче 25-го тура Серии А против «Ювентуса», который завершился со счётом 3:2. В течение игры произошло столкновение, вызвавшее удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю.

На 42-й минуте матча Калюлю чуть не задел Бастони после ошибки с передачей от Фабио Миретти. Однако защитник «нерадзурри» сыграл на сопернике, прикинувшись пострадавшим, и упал на поле. Это поведение привело к тому, что главный арбитр Федерико Ла Пенна показал Калюлю вторую жёлтую карточку и удалил его. Бастони эмоционально отреагировал на удаление соперника, что вызвало раздражение и неодобрение болельщиков.

После завершения поединка футболист подвергся шквалу оскорблений и угроз в социальных сетях. Чтобы защитить себя от агрессивных комментариев, Бастони ограничил возможность оставлять отзывы под своими публикациями. Также было отмечено, что жена игрока была вынуждена временно деактивировать свой аккаунт из-за резких нападок. Ситуация серьёзно расстроила защитника, отмечает издание Corriere dello Sport.

Клуб «Интер» выразил полную поддержку Алессандро в этой сложной ситуации. Руководство уже провело беседу с футболистом, стараясь оказать моральную поддержку и приободрить его. В клубе подчёркивают, что ранее Бастони не был замечен в симуляциях и готовы отстаивать честь своего игрока от несправедливой критики и нападок.