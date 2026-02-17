Роберто Баджо: восхищаюсь Пепом Гвардиолой! Его команды демонстрируют отличный футбол

Дата публикации: 17-02-2026 02:00

Бывший игрок сборной Италии Роберто Баджо выразил большое уважение главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле. Ранее они вместе работали в «Брешии», что добавляет особого значения словам Баджо.

«Я искренне восхищаюсь Пепом Гвардиолой! Его команды всегда демонстрируют отличный футбол, и он доказал свой высокий уровень тренерского мастерства в каждой стране, где работал. Если бы я сейчас снова был игроком, с удовольствием выступал бы под его руководством», — такими словами поделился Баджо, как сообщает журналист Николо Скира в социальной сети X.

В течение своей насыщенной карьеры Роберто Баджо становился чемпионом Италии в составе таких клубов, как «Ювентус» и «Милан». В период выступлений за туринскую команду он также выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА. В составе «Болоньи» форвард завоевал Кубок Интертото, что стало заметным достижением в его карьере.

Что касается тренерской деятельности Хосепа Гвардиолы, то он возглавлял такие известные клубы, как «Барселона» и «Бавария». Во всех командах, которые он тренировал, Гвардиола добивался значительных успехов, выигрывая множество престижных турниров и оставляя заметный след в истории футбола.

Таким образом, признание Баджо — это не просто комплимент, а подтверждение высокого профессионализма и уникального стиля Гвардиолы, который привлекает уважение как со стороны игроков, так и экспертов мирового футбола.