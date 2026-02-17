Моуринью: у меня вовсе нет никаких претензий к «Реалу»

Дата публикации: 17-02-2026 02:00

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью, который в настоящее время руководит «Бенфикой», поделился своими мыслями по поводу предстоящего матча плей-офф Лиги чемпионов против своего прежнего клуба, а также высказался о реакции болельщиков «Реала» на его работу.

«Что я ощущаю, когда слышу положительные отзывы от мадридских фанатов? В Мадриде я сделал всё, что было в моих силах. В некоторых моментах я добился успеха, в других – столкнулся с поражениями, однако всегда выкладывался на все сто процентов. Такая самоотдача создает прочную связь, которая сохраняется навсегда. Болельщики «Реала» до сих пор уважают меня и ценят за мои усилия. У меня нет никаких обид или негативных чувств к клубу», – отметил Моуринью, по сообщениям Madrid Zone в социальной сети Х.

Первый матч плей-офф Лиги чемпионов состоится 17 февраля на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне, где «Бенфика» примет «Реал».

Это противостояние обещает быть напряжённым и насыщенным эмоциями, ведь обе команды стремятся пройти в следующий раунд главного европейского клубного турнира. Моуринью, знакомый с особенностями игры и внутренней атмосферой в мадридском клубе, постарается использовать свой опыт, чтобы помочь «Бенфике» добиться успеха.