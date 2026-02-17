Луис Энрике: жду от «ПСЖ» их наилучшей игры в поединке с «Монако»

Дата публикации: 17-02-2026 02:01

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился своими мыслями по поводу предстоящего стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА против «Монако».

«Я хочу увидеть на поле лучшую версию «ПСЖ». В прошлом сезоне мы уступили в первом матче, но смогли переломить ход во встрече на своём поле. Мы стремимся побеждать в каждой игре, и наш настрой остаётся неизменным.

Оценивая игроков и команду в целом, на основе моего опыта, нам необходимо повысить эффективность, ведь индивидуальные качества каждого футболиста очень важны. Я уверен в своих подопечных и в силе команды. Нужно понимать, что выигрывать на выезде всегда сложно, но у нас есть уверенность, поскольку мы уже добивались этого ранее», — отмечает Энрике в интервью для RMC Sport.

Первый матч стыковых игр Лиги чемпионов запланирован на 17 февраля и пройдет на стадионе «Луи II» в Монако.

Этот поединок станет важным испытанием для «Пари Сен-Жермен», ведь от качества игры в гостях будет зависеть дальнейший путь команды в турнире. Тренерский штаб уделяет особое внимание тактике и мотивации игроков, чтобы добиться победы на чужом поле. Важно, что команда уже имеет опыт успешных ответных матчей, что придаёт оптимизма перед встречей.