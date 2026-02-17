18:35 ()
Александр Зинченко эмоционально высказался после серьёзной травмы

Дата публикации: 17-02-2026 16:20

 

Защитник «Аякса» и сборной Украины Александр Зинченко поделился своими мыслями о полученной травме.

«Чувствую себя опустошённым. Сейчас очень сложно осознать произошедшее — всё ещё не могу поверить, что это случилось именно так. С первых дней, проведённых в этом замечательном клубе, рядом с такими людьми, я вновь ощутил радость от игры в футбол и начал искренне улыбаться на поле.

Мне искренне жаль, и я понимаю всю ответственность перед клубом, но, к сожалению, не всё зависит от нас. Я принимаю этот вызов и намерен пройти через него вместе с теми, кто для меня важнее всего — моей семьёй. Обещаю вернуться как можно скорее и стать ещё сильнее», — написал Зинченко в своих социальных сетях.

Ранее «Аякс» сообщил, что игрок выбыл на оставшуюся часть сезона. Согласно информации инсайдера Фабрицио Романо, процесс восстановления может занять примерно шесть-семь месяцев.

