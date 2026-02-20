Раскрыто, что Флик сказал футболистам «Барселоны» после серии из двух поражений подряд

Дата публикации: 20-02-2026 02:11

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик провёл собрание со своими игроками на тренировочном поле, продолжавшееся около часа, после очередного поражения в 24-м туре испанской Ла Лиги от "Жироны" со счётом 1:2, как сообщает Mundo Deportivo.

Во время этой встречи Флик тщательно проанализировал допущенные командой ошибки и подчеркнул, что не намерен отходить от выбранного стиля игры. Его главной задачей остаётся возрождение прежней интенсивности на поле, а не комплексная перестройка тактики. Тренер особо выделил важность улучшения позиционной игры и активного высокого прессинга, утверждая, что это поможет значительно сократить моменты соперников. По его словам, при таком подходе "Атлетико", который смог создать много опасных моментов, не сможет повторить успех.

Стоит отметить, что ещё раньше "Барселона" потерпела серьёзное поражение в первом полуфинальном матче Кубка Испании против мадридского "Атлетико" с разгромным счётом 0:4, что добавило напряжённости в текущую ситуацию команды.

Флик настаивает на том, что команда должна сосредоточиться на возвращении энергии и агрессивной игре, вместо того чтобы менять основные принципы тактики. По его мнению, восстановление дисциплины и улучшение взаимодействия на поле станут ключевыми факторами для повышения результативности и улучшения положения "Барселоны" в Ла Лиге и кубковых соревнованиях.