Дата публикации: 20-02-2026 02:12

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес планирует перейти в состав «Барселоны» сразу после окончания чемпионата мира 2026 года. По данным источников, сумма возможного трансфера звездного аргентинского форварда может достигнуть примерно €70 млн. Об этой информации сообщает The Touchline, ссылаясь на журналиста TyC Sports Хьюго Балассона, который опубликовал это на своей странице в социальной сети X.

По словам инсайдера, 26-летний футболист стремится сменить клуб, чтобы играть в команде, где у него будет больше шансов на выигрыш престижных трофеев и повышение спортивных достижений.

Стоит отметить, что Альварес присоединился к «Атлетико» летом 2024 года. В текущем сезоне он провёл 35 матчей во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 6 голевых передач, что демонстрирует его важность для команды. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года, что подтверждает долгосрочные планы «Атлетико» на него. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Альвареса на данный момент составляет около €100 млн, что значительно превышает предполагаемую сумму трансфера в «Барселону».

Таким образом, переход Хулиана в ряды «Барселоны» станет заметным событием на рынке футболистов и позволит каталонскому клубу укрепить свои атакующие линии перспективным и опытным аргентинским игроком, который стремится к новым спортивным вершинам.