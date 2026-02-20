Президент Ла Лиги опроверг обвинения в подкупе судей со стороны «Барселоны»

Дата публикации: 20-02-2026 02:12

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что клуб «Барселона» не занимался подкупом судей, как это утверждается в рамках дела Негрейры.

«Мы живём в правовом государстве, и действуют определённые правила, которые надо соблюдать. Ла Лига была первой, кто обратился в прокуратуру по поводу дела Негрейры, а не «Реал». Мы продолжаем работать в рамках закона. В спортивном законодательстве существует трёхлетний срок давности по таким делам. Я лично выступал за увеличение этого срока, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными дольше столь короткого периода. Однако, по всей видимости, «Барселона» не осуществляла выплаты судьям, по крайней мере, эта версия сейчас кажется наиболее правдоподобной», — заявил Тебас в интервью Sport.es.

В 2023 году каталонский клуб был обвинён в даче взяток бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Негрейре, который работал в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Обвинения касались выплат в размере около 8,4 млн евро, которые якобы осуществлялись с 2001 по 2018 год.

Согласно официальной позиции «Барселоны», Хосе Мария Негрейра был нанят в статусе внешнего консультанта для подготовки технических отчётов, связанных с судейством. Сам Негрейра отвергает обвинения в том, что получал деньги с целью оказания влияния на решения судей во время матчей.

Дело Негрейры продолжает оставаться предметом внимания не только испанских СМИ, но и всей футбольной общественности, поскольку оно затрагивает фундаментальные принципы честной игры и прозрачности в спорте.