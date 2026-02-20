Санчо уйдёт из «МЮ» летом на правах свободного агента

Дата публикации: 20-02-2026 02:15

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» принял решение не продлевать контракт с нападающим Джейдоном Санчо, который истекает ближайшим летом. Об этом сообщает издание The Sun.

Как сообщает источник, «красные дьяволы» предпочитают избежать риска, связанного с попытками получить средства от возможного трансфера Санчо в случае продления его трудового договора. Клуб не желает продолжать выплачивать 25-летнему игроку по $200 тыс. (€170 тыс.) в неделю еще на один год.

Согласно данным Transfermarkt, «Манчестер Юнайтед» подписал Санчо из дортмундской «Боруссии» летом 2021 года за сумму в €85 млн. В сентябре 2025 года футболист был отправлен в «Астон Виллу» на правах аренды до завершения сезона. За время выступлений за «красных дьяволов» вингер провел 83 матча во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал шесть результативных передач.

Санчо стал одним из наиболее заметных игроков команды после перехода из Германии, однако его игровая форма и результативность не позволили «Манчестер Юнайтед» рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Кроме того, высокая зарплата футболиста оказалась значительной нагрузкой на финансовые ресурсы клуба. Теперь вингер сосредоточится на выступлениях за «Астон Виллу», стараясь восстановить прежний уровень мастерства и проявить себя в новых условиях.