«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к полузащитнику «Ювентуса» Кефрену Тюрам-Юльену

Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" проявляют интерес к полузащитнику "Ювентуса" Кефрену Тюраму-Юльену, рассматривая его как перспективное усиление состава на предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание TEAMtalk.

Согласно информации источников, оба английских топ-клуба осознают, что существует высокая вероятность того, что 24-летний футболист в ближайшее время подпишет с туринской командой новый длительный контракт. В руководстве "Ювентуса" считают Тюрама-Юльена ключевой фигурой для построения команды в следующем цикле.

В текущем сезоне Кефрен Тюрам-Юльен сыграл 32 матча во всех турнирах, забив два гола и отдав три голевых передачи. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 40 миллионов евро.

Французский полузащитник привлекает внимание ведущих европейских клубов благодаря своей технике, универсальности на поле и возможности играть на нескольких позициях в центре поля. "Ювентус" видит в нем важного исполнителя, способного стать основой команды в среднесрочной перспективе, что и объясняет стремление продлить контракт с Тюрамом-Юльеном, несмотря на заинтересованность клубов из АПЛ.