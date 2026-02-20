ФИФА рассматривает возможность введения нового футбольного правила после инцидента с Винисиусом и Престианни

Дата публикации: 20-02-2026 02:14

Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает внедрение нового правила, которое получило название «Закон Престианни». Специальный комитет организации планирует рассмотреть вопрос о введении санкций для игроков, которые прикрывают рот во время оскорбительных слов в адрес соперников. Эта инициатива направлена на борьбу с нечестным поведением и оскорблениями в спорте, сообщает издание Marca.

Инцидент, послуживший поводом для обсуждения нового правила, произошёл в матче плей-офф Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и мадридским «Реалом» (0:1). Во время встречи возник конфликт между полузащитником «Бенфики» Джанлукой Престианни и бразильским форвардом «Реала» Винисиусом Жуниором. В какой-то момент Престианни закрыл рот футболкой, обращаясь к Винисиусу, что вызвало подозрения в использовании расистских оскорблений.

После завершения матча стали появляться сообщения о том, что слова Престианни могли носить расистский характер, что спровоцировало широкий общественный резонанс и поставило под вопрос необходимость ужесточения правил поведения на поле. В связи с этим ФИФА размышляет о том, чтобы закрепить запрет на подобное поведение, чтобы пресекать подобные инциденты и поддерживать честную и уважительную игру.