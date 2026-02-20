Анчелотти поделился мнением о потенциальном продлении договора с бразильской сборной

Дата публикации: 20-02-2026 02:13

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился своими планами по поводу возможного продления контракта с национальной командой Южной Америки.

«Думаю, я подпишу новый контракт с Бразилией на следующие четыре года. Эта работа новая для меня, и мне она действительно очень интересна», – отметил Анчелотти в интервью Movistar.

На предстоящем чемпионате мира 2026 года сборная Бразилии под руководством Анчелотти будет выступать в группе C. В этой группе бразильцам предстоит сыграть с командами Марокко, Шотландии и Гаити.

Итальянский специалист возглавляет национальную команду с мая 2025 года. За это время команда провела восемь матчей: четыре победы, две ничьих и два поражения.

Перед работой в сборной Бразилии Анчелотти имел богатый опыт в европейском футболе. В его тренерской карьере были такие клубы, как «Милан», мадридский «Реал», «Ювентус» из Турина, «ПСЖ», «Бавария» из Мюнхена, «Эвертон» и «Наполи».

Анчелотти пользуется большим уважением в футбольном мире благодаря своему тактическому мастерству и умению работать с ведущими игроками. Сейчас он сосредоточен на успешной подготовке бразильской сборной к мировому первенству, где его команда имеет отличные шансы на высокие результаты.