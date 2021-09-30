Алашкерт - ХИК 30 Сентября прямая трансляция
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - ХИК, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Армения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алашкерт
Мартуни, Армения
ХИК
Хельсинки, Финляндия
|1
|вр
|Давид Юрченко
|33
|зщ
|Деян Больевич
|3
|зщ
|Тарон Восканян
|5
|зщ
|Дидье Кадио
|2
|зщ
|Камета
65'
|88
|зщ
|Жамес
59'
|27
|пз
|Давид Хурцидзе
72'
|21
|пз
|Артак Григорян
|98
|пз
|Бранко Михайлович
59'
|7
|пз
|Вангу Батиста
|70
|нп
|Жозе Эмбало
72'
|20
|пз
|Агван Папикян
59'
|95
|пз
|Марко Милинкович
59'
|55
|зщ
|Владислав Крючков
65'
|16
|пз
|Венсан Безекур
72'
|10
|нп
|Александар Глишич
72'
|31
|вр
|Хуго Кето
|13
|зщ
|Луис Мурильо
66'
|15
|зщ
|Миро Теньо
|16
|зщ
|Валттери Морен
|47
|пз
|Матти Пельтола
|6
|пз
|Жаир Таварес да Силва
76'
|20
|пз
|Тим Спарв
66'
|21
|пз
|Сантери Вяянянен
|27
|пз
|Филип Валенчич
|9
|нп
|Рику Риски
66'
|11
|нп
|Роопе Риски
84'
|3
|зщ
|Янне Саксела
66'
|19
|пз
|Каспер Терхо
66'
|7
|нп
|Сантери Хостикка
66'
|8
|пз
|Бубакар Джалу
76'
|29
|нп
|Энтони Олусанья
84'
Запасные
|22
|вр
|Огньен Чанчаревич
|17
|зщ
|Артак Едигарян
|9
|пз
|Румян Овсепян
|85
|нп
|Матеус Алессандро
|79
|вр
|Матиас Ниемеля
|4
|зщ
|Маркус Халсти
|14
|пз
|Себастьян Дальстрём
|24
|нп
|Дэвид Браун
Главные тренеры
|Милан Миланович
|Тони Коскела