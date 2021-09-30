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Алашкерт - ХИК 30 Сентября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
30 Сентября 2021, Четверг. 19:45 МСК. Лига Конференций 2021/2022, 2-й тур
АлашкертХик

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - ХИК, которое состоится 30 сентября 2021 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций УЕФА 2021/22, Групповой этап, оно проводится в стране Армения. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни, Армения
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1АрменияврДавид Юрченко
33ЧерногориязщДеян Больевич
3АрмениязщТарон Восканян
5Кот-д'ИвуарзщДидье Кадио
2Бразилиязщ Камета
65'
88Бразилиязщ Жамес
59'
27РоссияпзДавид Хурцидзе
72'
21АрменияпзАртак Григорян
98СербияпзБранко Михайлович
59'
7НамибияпзВангу Батиста
70ПортугалиянпЖозе Эмбало
72'
20АрменияпзАгван Папикян
59'
95СербияпзМарко Милинкович
59'
55РоссиязщВладислав Крючков
65'
16ФранцияпзВенсан Безекур
72'
10Босния и ГерцеговинанпАлександар Глишич
72'
31ФинляндияврХуго Кето
13КолумбиязщЛуис Мурильо
66'
15ФинляндиязщМиро Теньо
16ФинляндиязщВалттери Морен
47ФинляндияпзМатти Пельтола
6БразилияпзЖаир Таварес да Силва
76'
20ФинляндияпзТим Спарв
66'
21ФинляндияпзСантери Вяянянен
27СловенияпзФилип Валенчич
9ФинляндиянпРику Риски
66'
11ФинляндиянпРоопе Риски
84'
3ФинляндиязщЯнне Саксела
66'
19ФинляндияпзКаспер Терхо
66'
7ФинляндиянпСантери Хостикка
66'
8ПортугалияпзБубакар Джалу
76'
29ФинляндиянпЭнтони Олусанья
84'
Запасные
22СербияврОгньен Чанчаревич
17АрмениязщАртак Едигарян
9АрменияпзРумян Овсепян
85БразилиянпМатеус Алессандро
79ФинляндияврМатиас Ниемеля
4ФинляндиязщМаркус Халсти
14ФинляндияпзСебастьян Дальстрём
24Папуа - Новая ГвинеянпДэвид Браун
Главные тренеры
СербияМилан Миланович
ФинляндияТони Коскела

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