Вильярреал - Бетис 3 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|14.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|1 : 2
|13.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|01.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 2
|27.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|5 : 1
|07.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 1
|25.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 1
|03.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 22
|2 : 1
|10.09.2017
|Испания - Примера
|Тур 3
|3 : 1
|04.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|06.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 0