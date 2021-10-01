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Вильярреал - Бетис 3 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
3 Октября 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. Ла Лига, 8-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
ВильярреалБетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Бетис, которое состоится 03 октября 2021 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Испании по футболу, Ла Лига 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Испания. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Бетис
Севилья
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Вильярреал1 : 2Бетис
13.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Бетис1 : 1Вильярреал
01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Бетис0 : 2Вильярреал
27.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Вильярреал5 : 1Бетис
07.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Бетис2 : 1Вильярреал
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Вильярреал2 : 1Бетис
03.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Бетис2 : 1Вильярреал
10.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Вильярреал3 : 1Бетис
04.04.2017 Испания - Примера Тур 30 Бетис0 : 1Вильярреал
06.11.2016 Испания - Примера Тур 11 Вильярреал2 : 0Бетис

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