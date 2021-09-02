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Косово - Грузия 12 Октября прямая трансляция

Стадион: Фадиль Вокри (Градски) (Приштина, Косово), вместимость: 16000
12 Октября 2021, Вторник. 21:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 8-й тур
КосовоГрузия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Косово - Грузия, которое состоится 12 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Косово. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Косово
Грузия
Главные тренеры
Швейцария Бернар Шалланд
Франция Вилли Саньоль
История личных встреч
02.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. Тур 4 Грузия0 : 1Косово

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