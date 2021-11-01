Венгрия - Сан-Марино 12 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Сан-Марино, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Венгрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венгрия
Сан-Марино
Главные тренеры
|Марко Росси
|Франко Варрелла
История личных встреч
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа I. Тур 2
|0 : 3
|07.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. Тур 8
|0 : 3
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа E. Тур 3
|8 : 0