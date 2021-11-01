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Венгрия - Сан-Марино 12 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
12 Ноября 2021, Пятница. 22:45 МСК. Отборочный турнир к ЧМ-2022, 9-й тур
ВенгрияСан-Марино

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Сан-Марино, которое состоится 12 ноября 2021 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Отборочный турнир к ЧМ-2022, оно проводится в стране Венгрия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Сан-Марино
Главные тренеры
Италия Марко Росси
Италия Франко Варрелла
История личных встреч
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа I. Тур 2 Сан-Марино0 : 3Венгрия
07.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа E. Тур 8 Сан-Марино0 : 3Венгрия
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа E. Тур 3 Венгрия8 : 0Сан-Марино

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