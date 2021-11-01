Боруссия Д - Штутгарт 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штутгарт, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
|Марко Розе
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
|12.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 5
|09.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|3 : 1
|20.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|0 : 4
|08.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|3 : 0
|17.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|2 : 1
|23.04.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|0 : 3
|09.02.2016
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 3
|29.11.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|4 : 1
|20.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 3