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Боруссия Д - Штутгарт 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сигнал Идуна Парк (Дортмунд, Германия), вместимость: 81360
20 Ноября 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 12-й тур
БаварияШтутгарт

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штутгарт, которое состоится 20 ноября 2021 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 12-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Германия Марко Розе
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
10.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 28 Штутгарт2 : 3Боруссия Д
12.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 11 Боруссия Д1 : 5Штутгарт
09.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 25 Боруссия Д3 : 1Штутгарт
20.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 8 Штутгарт0 : 4Боруссия Д
08.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия Д3 : 0Штутгарт
17.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 12 Штутгарт2 : 1Боруссия Д
23.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 31 Штутгарт0 : 3Боруссия Д
09.02.2016 Кубок Германии 1/4 финала Штутгарт1 : 3Боруссия Д
29.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 14 Боруссия Д4 : 1Штутгарт
20.02.2015 Германия - Бундеслига Тур 22 Штутгарт2 : 3Боруссия Д

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