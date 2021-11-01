Бавария - Арминия 27 Ноября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
27 Ноября 2021, Суббота. 20:30 МСК. Бундеслига, 13-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Арминия, которое состоится 27 ноября 2021 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Германии по футболу, Бундеслига 2021/22, 13-тур, оно проводится в стране Германия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Дино Топпмеллер
|Франк Крамер
История личных встреч
|15.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|3 : 3
|17.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 4
|18.04.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 1
|01.11.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|3 : 1
|07.05.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 0
|02.12.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|0 : 1
|11.02.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 0
|16.09.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|2 : 1