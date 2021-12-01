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Чехия U20 - Канада U20 27 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
Чехия U20 Канада U20

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия U20 - Канада U20, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чехия U20
Канада U20
Главные тренеры
ЧехияКарел Млейнек
КанадаДэйв Кэмерон
История личных встреч
03.01.2021 U20 ЧМ-2021 1/4 финала Канада U203 : 0Чехия U20
31.12.2019 U20 ЧМ-2020 Группа B Канада U207 : 2Чехия U20
30.12.2018 U20 ЧМ-2019 Группа A Канада U205 : 1Чехия U20
05.01.2018 U20 ЧМ-2018 1/2 финала Канада U207 : 2Чехия U20
03.01.2017 U20 ЧМ-2017 1/4 финала Канада U205 : 3Чехия U20
28.12.2013 U20 ЧМ-2014 Группа A. Тур 3 Канада U204 : 5 БЧехия U20
29.12.2011 U20 ЧМ-2012 Группа B. Тур 4 Канада U205 : 0Чехия U20
28.12.2010 U20 ЧМ-2011 Группа B. Тур 2 Канада U207 : 2Чехия U20
27.12.2008 U20 ЧМ-2009 Группа A. Тур 1 Канада U208 : 1Чехия U20
26.12.2007 U20 ЧМ-2008 Группа A. Тур 1 Чехия U200 : 3Канада U20

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