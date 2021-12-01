Чехия U20 - Канада U20 27 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
27 декабря 2021, понедельник. 03:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чехия U20 - Канада U20, которое состоится 27 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия U20
Канада U20
Главные тренеры
|Карел Млейнек
|Дэйв Кэмерон
История личных встреч
|03.01.2021
|U20 ЧМ-2021
|1/4 финала
|3 : 0
|31.12.2019
|U20 ЧМ-2020
|Группа B
|7 : 2
|30.12.2018
|U20 ЧМ-2019
|Группа A
|5 : 1
|05.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|1/2 финала
|7 : 2
|03.01.2017
|U20 ЧМ-2017
|1/4 финала
|5 : 3
|28.12.2013
|U20 ЧМ-2014
|Группа A. Тур 3
|4 : 5 Б
|29.12.2011
|U20 ЧМ-2012
|Группа B. Тур 4
|5 : 0
|28.12.2010
|U20 ЧМ-2011
|Группа B. Тур 2
|7 : 2
|27.12.2008
|U20 ЧМ-2009
|Группа A. Тур 1
|8 : 1
|26.12.2007
|U20 ЧМ-2008
|Группа A. Тур 1
|0 : 3