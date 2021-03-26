Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 02 Января прямая трансляция
Стадион: Таргет Филд (Миннеаполис, США), вместимость: 39504
02 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз, которое состоится 02 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет Филд (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Крэйг Берюбе
История личных встреч
|07.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 Б
|26.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 2 Б
|14.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|13.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|29.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|10.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 1
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0