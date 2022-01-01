Свернуть список

Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 06.01.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАСтив Керр
История личных встреч
28.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз103 : 133Даллас Маверикс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс134 : 132Голден Стэйт Уорриорз
05.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс116 : 147Голден Стэйт Уорриорз
15.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз97 : 124Даллас Маверикс
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз121 : 141Даллас Маверикс
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс142 : 94Голден Стэйт Уорриорз
24.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз91 : 126Даллас Маверикс
14.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс114 : 119Голден Стэйт Уорриорз
23.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз120 : 116Даллас Маверикс
18.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс112 : 109Голден Стэйт Уорриорз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close