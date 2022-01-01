Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 06.01.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 06 Января 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Стив Керр
История личных встреч
|28.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 133
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 132
|05.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 147
|15.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 124
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 141
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 94
|24.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 126
|14.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 119
|23.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 116
|18.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 109