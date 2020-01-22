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Дженоа - Удинезе 22 Января прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
22 января 2022, суббота. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Дженоа Удинезе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Удинезе, которое состоится 22 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Удинезе
Удине
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
28.11.2021 Италия - Серия А Тур 14 Удинезе0 : 0Дженоа
13.03.2021 Италия - Серия А Тур 27 Дженоа1 : 1Удинезе
22.11.2020 Италия - Серия А Тур 8 Удинезе1 : 0Дженоа
05.07.2020 Италия - Серия А Тур 30 Удинезе2 : 2Дженоа
03.11.2019 Италия - Серия А Тур 11 Дженоа1 : 3Удинезе
30.03.2019 Италия - Серия А Тур 29 Удинезе2 : 0Дженоа
28.10.2018 Италия - Серия А Тур 10 Дженоа2 : 2Удинезе
28.01.2018 Италия - Серия А Тур 22 Дженоа0 : 1Удинезе
10.09.2017 Италия - Серия А Тур 3 Удинезе1 : 0Дженоа
09.04.2017 Италия - Серия А Тур 31 Удинезе3 : 0Дженоа
Турнирная таблица
Команда Игры Очки
1
Лига чемпионов
 Интер М 21 50
2
Лига чемпионов
 Милан 22 48
3
Лига чемпионов
 Наполи 22 46
4
Лига чемпионов
 Аталанта 21 42
5
Лига Европы
 Ювентус 22 41
6
Лига Европы
 Фиорентина 21 35
7
Квалификация Лиги конференций
 Рома 22 35
8 Лацио 22 35
9 Торино 21 31
10 Верона 22 30
11 Эмполи 22 29
12 Сассуоло 22 28
13 Болонья 21 27
14 Удинезе 21 23
15 Специя 22 22
16 Сампдория 22 20
17 Венеция 21 18
18
Зона вылета
 Кальяри 22 16
19
Зона вылета
 Дженоа 22 12
20
Зона вылета
 Салернитана 21 10

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