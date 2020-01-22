Дженоа - Удинезе 22 Января прямая трансляция
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
22 января 2022, суббота. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 23-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Удинезе, которое состоится 22 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Удинезе
Удине
Главные тренеры
|Александер Блессин
|Габриэле Чоффи
История личных встреч
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 14
|0 : 0
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|Тур 30
|2 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|Тур 11
|1 : 3
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 29
|2 : 0
|28.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 10
|2 : 2
|28.01.2018
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 1
|10.09.2017
|Италия - Серия А
|Тур 3
|1 : 0
|09.04.2017
|Италия - Серия А
|Тур 31
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
Лига чемпионов
|Интер М
|21
|50
|2
Лига чемпионов
|Милан
|22
|48
|3
Лига чемпионов
|Наполи
|22
|46
|4
Лига чемпионов
|Аталанта
|21
|42
|5
Лига Европы
|Ювентус
|22
|41
|6
Лига Европы
|Фиорентина
|21
|35
|7
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|22
|35
|8
|Лацио
|22
|35
|9
|Торино
|21
|31
|10
|Верона
|22
|30
|11
|Эмполи
|22
|29
|12
|Сассуоло
|22
|28
|13
|Болонья
|21
|27
|14
|Удинезе
|21
|23
|15
|Специя
|22
|22
|16
|Сампдория
|22
|20
|17
|Венеция
|21
|18
|18
Зона вылета
|Кальяри
|22
|16
|19
Зона вылета
|Дженоа
|22
|12
|20
Зона вылета
|Салернитана
|21
|10