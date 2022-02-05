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Рома - Дженоа 05 Февраля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
05 февраля 2022, суббота. 17:00 МСК. Италия - Серия А, 24-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
Рома Дженоа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Дженоа, которое состоится 05 Февраля 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рома
Рим
Дженоа
Генуя
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
Германия Александер Блессин
История личных встреч
21.11.2021 Италия - Серия А Тур 13 Дженоа0 : 2Рома
07.03.2021 Италия - Серия А Тур 26 Рома1 : 0Дженоа
08.11.2020 Италия - Серия А Тур 7 Дженоа1 : 3Рома
19.01.2020 Италия - Серия А Тур 20 Дженоа1 : 3Рома
25.08.2019 Италия - Серия А Тур 1 Рома3 : 3Дженоа
05.05.2019 Италия - Серия А Тур 35 Дженоа1 : 1Рома
16.12.2018 Италия - Серия А Тур 16 Рома3 : 2Дженоа
18.04.2018 Италия - Серия А Тур 33 Рома2 : 1Дженоа
26.11.2017 Италия - Серия А Тур 14 Дженоа1 : 1Рома
28.05.2017 Италия - Серия А Тур 38 Рома3 : 2Дженоа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Интер М22165153-175380,3
2
Лига чемпионов
Наполи23154443-164971,0
3
Лига чемпионов
Милан23154447-254971,0
4
Лига чемпионов
Аталанта22127344-264365,2
5
Лига Европы
Ювентус23126534-214260,9
6
Лига Европы
Рома23122940-303855,1
7
Квалификация Лиги конференций
Фиорентина22113841-303654,5
8 Лацио23106746-393652,2
9 Верона2396843-383347,8
10 Торино2295830-213248,5
11 Сассуоло2378839-382942,0
12 Эмполи23851037-472942,0
13 Болонья22831129-372740,9
14 Специя23741224-422536,2
15 Удинезе2259831-362436,4
16 Сампдория23551329-412029,0
17 Венеция22461220-401827,3
18
Зона вылета
Кальяри23381222-441724,6
19
Зона вылета
Дженоа231101220-451318,8
20
Зона вылета
Салернитана22321714-5310-116,7

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