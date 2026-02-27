«Бенфика» отвергла слухи о признании Престианни в расистских высказываниях

Дата публикации: 27-02-2026 02:33

Футбольный клуб «Бенфика» на официальном сайте прокомментировал слухи о том, что полузащитник Джанлука Престианни якобы признался своим партнёрам по команде в расистских оскорблениях в адрес вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Инцидент с возможным расизмом произошёл во время первого матча в рамках плей-офф Лиги чемпионов, который завершился со счётом 0:1.

В заявлении лиссабонского клуба подчёркивается, что «Бенфика» категорически отвергает информацию о том, что Престианни признавался в совершении расистских реплик в адрес Винисиуса Жуниора, либо докладывал об этом руководству и команде.

При этом, как уже сообщалось ранее, сам игрок извинился перед одноклубниками за случившийся инцидент во время встречи с мадридским клубом и выразил сожаление по поводу его последствий. Престианни ещё раз подтвердил, что не является расистом и опроверг любые обвинения в свой адрес.

«Футбольный клуб «Бенфика» подтверждает, что футболист с самого начала своей карьеры искренне дистанцируется от любых проявлений дискриминации, и клуб поддерживает эту позицию полностью», — говорится в официальном комментарии команды.