УЕФА может наказать «Бенфику» из-за поведения фанатов

Дата публикации: 27-02-2026 02:35

Португальскому футбольному клубу Бенфика может грозить серьёзное наказание от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за инцидентов, произошедших между фанатами команды и полицией перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов против мадридского Реала, завершившимся со счётом 1:2, как сообщает издание A Bola.

В числе зафиксированных нарушений — бросание различных предметов и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, у входа на стадион было выявлено проявление расистских действий со стороны одного из болельщиков.

Стоит отметить, что подобные инциденты с болельщиками Бенфики уже фиксировались на ряде выездных матчей по всей Европе. В связи с этим УЕФА может применить строгие санкции в отношении клуба. Возможные меры наказания включают штрафные санкции, а также ограничение на продажу билетов для поддержки команды на выездных матчах в европейских турнирах.

Такие дисциплинарные меры имеют целью пресечение недопустимого поведения болельщиков и поддержание честной и безопасной атмосферы на футбольных мероприятиях. В ближайшее время ожидается официальное заявление УЕФА по данному вопросу, которое определит дальнейшую судьбу Бенфики в текущем сезоне европейских соревнований.