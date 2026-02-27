«Манчестер Юнайтед» рассматривает игрока Ла Лиги в качестве замены Каземиро

Дата публикации: 27-02-2026 02:32

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за полузащитником «Вильярреала» Папом Гейе. «Красные дьяволы» рассматривают 27-летнего сенегальского футболиста в качестве потенциальной замены Каземиро, который планирует покинуть команду следующим летом. Об этом сообщает издание Footmercato.

По сведениям источника, полузащитник сборной Сенегала может значительно повысить интерес к себе, если продемонстрирует качественную игру на чемпионате мира 2026 года. Такой международный турнир станет для него отличной возможностью заявить о себе на высшем уровне и привлечь внимание ведущих клубов Европы.

В текущем сезоне Пап Гейе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. Его действующий контракт с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2028 года, что говорит о долгосрочных планах клуба на этого игрока. Согласно данным, представленным на портале Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека составляет примерно €20 миллионов.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» намерен укрепить среднюю линию команды, привлекая молодого и талантливого игрока, способного конкурировать на самых высоких уровнях. Пап Гейе — один из лидеров своей команды и национальной сборной Сенегала, что делает его перспективным кандидатом на трансфер в один из топ-клубов Англии.