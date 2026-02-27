«Брентфорд» подписал долгосрочное соглашение с главным тренером команды

Дата публикации: 27-02-2026 02:31

Клуб «Брентфорд» официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Китом Эндрюсом, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение рассчитано на длительный срок и будет действовать до лета 2032 года, что подчеркивает доверие клуба к тренерскому штабу и планы на будущее.

Кит Эндрюс, который возглавил команду прошлым летом, ранее был частью тренерского штаба Томаса Франка в «Брентфорде». В своей карьере он также работал с клубом «Шеффилд Юнайтед» и сборной Ирландии, что принесло ему большой опыт.

На текущий момент команда провела 27 матчей в чемпионате Англии, набрав 40 очков, что позволяет «Брентфорду» занимать седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в соревновании «Арсенал» с 61 очком, демонстрируя уверенную игру.

Следующий матч «Брентфорд» проведёт в Премьер-лиге в субботу, 28 февраля. В этот день команда отправится на выезд, где встретится с «Бёрнли» в очередном поединке текущего сезона.

Продление контракта с Эндрюсом свидетельствует о том, что руководство клуба ценит его работу и видит в нём ключевую фигуру для дальнейшего развития команды. Позитивные результаты сезона и стабильное место в верхней части таблицы подчеркивают эффективность тренерской работы.