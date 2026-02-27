МВД инициировало уголовные дела против девяти российских футбольных арбитров

Дата публикации: 27-02-2026 02:30

Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) ведет расследование по фактам получения незаконного вознаграждения за влияние на результаты спортивных матчей девятью судьями. Новые возможные эпизоды коррупции в судейской среде выявлены в процессе расследования уголовного дела, связанного с прошлым руководством футбольного клуба «Торпедо». Информация об этом поступила от РБК, ссылающегося на двух источников, которые знакомы с деталями расследования, а также на подтверждение от собеседника, близкого к Российскому футбольному союзу (РФС).

По данным собеседников, обвинения предъявлены судьям Мир чемпионата РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также арбитрам Лиги Pari Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Все они обвиняются по части 4 статьи 184 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание за оказание незаконного влияния на результат официального спортивного соревнования. В числе фигурантов дела также оказался бывший судья Первой лиги Игорь Захаров. В случае признания виновности указанным арбитрам может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

В связи с этими обвинениями бюро Исполкома РФС планирует внести коррективы в списки судей, допущенных к работе в РПЛ и Первой лиге на сезон 2025/2026, исключив из них всех упомянутых лиц. Такое решение направлено на повышение прозрачности и доверия к судейской системе отечественного футбола.