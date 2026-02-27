МВД инициировало уголовные дела против девяти российских футбольных арбитров
Следственный департамент Министерства внутренних дел (МВД) ведет расследование по фактам получения незаконного вознаграждения за влияние на результаты спортивных матчей девятью судьями. Новые возможные эпизоды коррупции в судейской среде выявлены в процессе расследования уголовного дела, связанного с прошлым руководством футбольного клуба «Торпедо». Информация об этом поступила от РБК, ссылающегося на двух источников, которые знакомы с деталями расследования, а также на подтверждение от собеседника, близкого к Российскому футбольному союзу (РФС).
По данным собеседников, обвинения предъявлены судьям Мир чемпионата РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также арбитрам Лиги Pari Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову. Все они обвиняются по части 4 статьи 184 Уголовного кодекса РФ, которая предполагает наказание за оказание незаконного влияния на результат официального спортивного соревнования. В числе фигурантов дела также оказался бывший судья Первой лиги Игорь Захаров. В случае признания виновности указанным арбитрам может грозить лишение свободы сроком до семи лет.
В связи с этими обвинениями бюро Исполкома РФС планирует внести коррективы в списки судей, допущенных к работе в РПЛ и Первой лиге на сезон 2025/2026, исключив из них всех упомянутых лиц. Такое решение направлено на повышение прозрачности и доверия к судейской системе отечественного футбола.