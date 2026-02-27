«МЮ» рассматривает Роберто Мартинеса на замену Кэррику

Дата публикации: 27-02-2026 02:36

Клуб «Манчестер Юнайтед» активно рассматривает кандидатуру Роберто Мартинеса на должность нового главного тренера. Испанский тренер находится в числе основных претендентов на пост наставника «красных дьяволов», так как ожидается, что он может покинуть пост главного тренера сборной Португалии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети X на странице The United Stand.

Роберто Мартинес, которому 52 года, возглавил национальную команду Португалии в январе 2023 года. Его текущий контракт действует до июля 2026 года. Под руководством Мартинеса сборная Португалии смогла добиться значительного успеха, выиграв Лигу наций в 2025 году.

В настоящее время главой «Манчестер Юнайтед» является Майкл Кэррик, контракт которого рассчитан до лета 2026 года. Тем не менее, клуб рассматривает возможность замены тренера и видит в Мартинесе перспективного кандидата для возглавления команды в ближайшие годы.

Роберто Мартинес имеет солидный опыт работы как с национальными, так и с клубными командами, что делает его привлекательной кандидатурой для английского клуба, стремящегося укрепить свои позиции в чемпионате и европейских турнирах. Назначение испанского специалиста может существенно повлиять на тактику и стиль игры «Манчестер Юнайтед» в грядущих сезонах, а также помочь клубу вернуться к успехам на внутренней и международной аренах.