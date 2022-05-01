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Шотландия - Украина 01 Июня прямая трансляция

Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
01 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - 1/2 финала
Шотландия
Украина

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Украина, которое состоится 01 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шотландия
      Украина
      Главные тренеры
      Шотландия Стив Кларк
      Украина Александр Васильевич Петраков
      История личных встреч
      13.10.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 11 Шотландия3 : 1Украина
      11.10.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа B. Тур 4 Украина2 : 0Шотландия
      Текстовая трансляция
      0'
      Грэм Сунесс заявил, что хочет победы сборной Украины на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Экс-футболист сборной Шотландии высказался накануне полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии. Новость по темеГрэм Сунесс: хочу, чтобы Украина отправилась в Катар на ЧМ-2022, а затем выиграла его0' Главное о жеребьёвке чемпионата мира — 2022. Месси и Левандовски попали в одну группу0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча квалификации ЧМ-2022: Шотландия — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Плей-офф - 1/2 финала
      Россия
      Польша
      		24.03
      Португалия
      Турция
      		3 : 1
      Швеция
      Чехия
      		1 : 0 ДВ
      Уэльс
      Австрия
      		2 : 1
      Италия
      Северная Македония
      		0 : 1
      Шотландия
      Украина
      		01.06
      Плей-офф - Финал
      Польша
      Швеция
      		2 : 0
      Португалия
      Северная Македония
      		2 : 0
      Уэльс
      A1
      		05.06

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