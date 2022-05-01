Шотландия - Украина 01 Июня прямая трансляция
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
01 Июня 2022 года в 21:45 (+03:00). ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - 1/2 финала
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Украина, которое состоится 01 Июня 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шотландия
Украина
Главные тренеры
|Стив Кларк
|Александр Васильевич Петраков
История личных встреч
|13.10.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. Тур 11
|3 : 1
|11.10.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа B. Тур 4
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Грэм Сунесс заявил, что хочет победы сборной Украины на ЧМ-2022, который пройдёт в Катаре. Экс-футболист сборной Шотландии высказался накануне полуфинального стыкового матча за выход на ЧМ-2022 между сборными Украины и Шотландии. Новость по темеГрэм Сунесс: хочу, чтобы Украина отправилась в Катар на ЧМ-2022, а затем выиграла его0' Главное о жеребьёвке чемпионата мира — 2022. Месси и Левандовски попали в одну группу0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча квалификации ЧМ-2022: Шотландия — Украина. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
| Россия
Польша
|24.03
| Португалия
Турция
|3 : 1
| Швеция
Чехия
|1 : 0 ДВ
| Уэльс
Австрия
|2 : 1
| Италия
Северная Македония
|0 : 1
| Шотландия
Украина
|01.06
Плей-офф - Финал
| Польша
Швеция
|2 : 0
| Португалия
Северная Македония
|2 : 0
| Уэльс
A1
|05.06